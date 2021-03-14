Налоговая получит расширенный доступ к банковской тайне

Российские налоговые органы с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. После получения запроса банки будут обязаны предоставить копии паспортов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров и заявлений на открытие и закрытие счета, карточек с образцами подписей и оттиска печатей своих клиентов.



Еще банки будут обязаны предоставлять информацию о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а еще о выгодоприобретателях, сообщает «РИА Новости».

Нововведения ввели для того, чтобы повысить контроль за денежными потоками россиян и организаций. Речь идет не только о доходах, но и о расходах — тогда налоговые органы смогут сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале сообщалось, что министерство финансов России направит в правительство законопроект о создании в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности компаний секретной части, доступной только для органов власти. Ведомство намерено сделать это до октября текущего года.

Маргарита Головатенко