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В Казани завтра откроется полилингвальный детский сад

17:32, 03.03.2021
В Казани завтра откроется полилингвальный детский сад
Фото: kzn.ru

В Казани завтра откроется новый полилингвальный детский сад на улице Пилотской в Кировском районе. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

В новом детском саду дети будут учить русский, татарский и английский языки, изучать робототехнику и делать мультфильмы, а также учиться сортировать мусор в игровой форме.

Фото: kzn.ru

Обучать детей языкам будут по авторской методике. К выпуску детского сада малыши будут владеть не менее 500 словами и татарского, и английского языка.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске построят новую школу впервые за 30 лет.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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