В Казани завтра откроется полилингвальный детский сад

В Казани завтра откроется новый полилингвальный детский сад на улице Пилотской в Кировском районе. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

В новом детском саду дети будут учить русский, татарский и английский языки, изучать робототехнику и делать мультфильмы, а также учиться сортировать мусор в игровой форме.

Фото: kzn.ru

Обучать детей языкам будут по авторской методике. К выпуску детского сада малыши будут владеть не менее 500 словами и татарского, и английского языка.



Фото: kzn.ru

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Ольга Плешкова