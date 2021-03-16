В Татарстане зафиксировано снижение потребления товаров и услуг
В Татарстане зафиксировано снижение потребления. Это подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Согласно исследованию, в 2019 году денежные доходы жителей республики составляли 35,7 тыс. в месяц, а потребительские расходы 30,2 тыс. рублей в месяц.
В 2020 году татарстанцы имели доход в 35,5 тыс. рублей, при этом на потребительские расходы тратили 28,6 тыс. рублей.
Динамика изменения расходов с поправкой на инфляцию составила -8,3%.
Сокращение расходов населения в прошлом году было связано с двумя факторами: падением располагаемых доходов и карантинными ограничениями.
Жители Свердловской области, Москвы, Дагестана, Калининградской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Приморья, Якутии, Башкортостана и Нижегородской области больше всех сократили свои траты.
Ранее Татарстан и Нижегородская область были выбраны в качестве пилотных регионов в рамках проекта Минтруда по комплексной оценке доходов домохозяйств и семей. Средства направят на доработку ПО повышения адресности соцпомощи. Всего на проект правительство России выделило 167,9 млн рублей.ОбществоЭкономика Татарстан
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