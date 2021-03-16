В Татарстане зафиксировано снижение потребления товаров и услуг

В Татарстане зафиксировано снижение потребления. Это подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно исследованию, в 2019 году денежные доходы жителей республики составляли 35,7 тыс. в месяц, а потребительские расходы 30,2 тыс. рублей в месяц.

фото: realnoevremya.ru

В 2020 году татарстанцы имели доход в 35,5 тыс. рублей, при этом на потребительские расходы тратили 28,6 тыс. рублей.

Динамика изменения расходов с поправкой на инфляцию составила -8,3%.

Сокращение расходов населения в прошлом году было связано с двумя факторами: падением располагаемых доходов и карантинными ограничениями.

Жители Свердловской области, Москвы, Дагестана, Калининградской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Приморья, Якутии, Башкортостана и Нижегородской области больше всех сократили свои траты.

Ранее Татарстан и Нижегородская область были выбраны в качестве пилотных регионов в рамках проекта Минтруда по комплексной оценке доходов домохозяйств и семей. Средства направят на доработку ПО повышения адресности соцпомощи. Всего на проект правительство России выделило 167,9 млн рублей.