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Происшествия

В Татарстане ведется поиск браконьеров, убивших трех косуль

12:15, 16.03.2021
В Татарстане ведется поиск браконьеров, убивших трех косуль
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Алькеевском районе ведется поиск браконьеров, убивших трех косуль. Их останки обнаружили сотрудники Госкомитета по биоресурсам Татарстана возле села Верхнее Альмурзино.

По данным ведомства, останки трех косуль были выявлены в ходе рейдовых мероприятий. Инспекторы обнаружили головы, конечности, внутренние органы, установлено место разделки туш. Предположительно, животных застрелили с гладкоствольного ружья.

На место были вызваны сотрудники ОВД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Кайбицком районе Татарстана задержали двух браконьеров за охоту на кабанов. Без соответствующего разрешения они отстрелили семь кабанов. Во время обыска у одного из задержанных изъяты туши диких животных, снегоход, сани и прицеп, а также патроны различного калибра. Патроны были направлены на экспертизу и признаны боеприпасами.

Ольга Плешкова
ПроисшествияОбщество Татарстан
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