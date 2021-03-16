В Татарстане ведется поиск браконьеров, убивших трех косуль
В Алькеевском районе ведется поиск браконьеров, убивших трех косуль. Их останки обнаружили сотрудники Госкомитета по биоресурсам Татарстана возле села Верхнее Альмурзино.
По данным ведомства, останки трех косуль были выявлены в ходе рейдовых мероприятий. Инспекторы обнаружили головы, конечности, внутренние органы, установлено место разделки туш. Предположительно, животных застрелили с гладкоствольного ружья.
На место были вызваны сотрудники ОВД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Кайбицком районе Татарстана задержали двух браконьеров за охоту на кабанов. Без соответствующего разрешения они отстрелили семь кабанов. Во время обыска у одного из задержанных изъяты туши диких животных, снегоход, сани и прицеп, а также патроны различного калибра. Патроны были направлены на экспертизу и признаны боеприпасами.
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