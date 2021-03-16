В Казани автобусы начали готовить к летнему сезону

В Казани начали готовить к летнему сезону автобусы № 33, 53, 63. Автотранспортные предприятия приводят подвижной состав в надлежащее санитарно-техническое состояние после зимы, сообщили в Ассоциации АТП РТ.

До 1 мая запланирована полная покраска семи автобусов в автопарке КПАП-9. Сейчас полностью покрашены уже три автобуса.

«Покраска автобуса — достаточно сложная и кропотливая процедура. Во время службы поверхность автобуса теряет свой эстетический наружный вид, а внешнее влияние природы оставляет свой след на корпусе автобуса, что ускоряет процессы коррозии, разрушения металла и покрытия. Покраска автобуса выполняется в несколько этапов. Подготовка — это самая важная стадия: как подготовишь автобус, так ляжет покрытие. Снимается старое покрытие, автобус очищается от ржавчины, проходит обезжиривание и грунтование. Второй этап — покраска. Третий этап — сушка», — описали этапы работ в Ассоциации АТП РТ.

Также в десяти автобусах техническая служба предприятия провела замену обшивки сидений.

Фото: vk.com/atprt

Подготовка к летнему сезону проходит на всех автотранспортных предприятиях Казани, напомнили в Ассоциации АТП РТ.

Ранее в Казани на транспортных предприятиях завершились технические работы по обеспечению пожарной безопасности в автобусах и трамваях. В МУП «Метроэлектротранс» полностью заменили моторы отопителей, вентиляторов отопителей (осевые моторы), отремонтировали электропроводки в месте соединения 3010 отопителей и предпускового подогревателя, заменили 19 аккумуляторных батарей.

Ольга Плешкова