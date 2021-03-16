Казанца будут судить за поджог автомобиля партнера по бизнесу в Самаре

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении казанца 1997 года рождения — его подозревали в поджоге автомобиля. Ущерб составил около 4,4 млн рублей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.



Согласно материалам дела, в сентябре прошлого года житель дома на проспекте Металлургов сообщил о том, что горит автомобиль на проезжей части. Полицейские осмотрели место происшествия, установили владелицу автомобиля и возможных очевидцев. При просмотре видео с камер наблюдения, полицейские установили, что к машине незадолго до пожара подходил мужчина. Его лицо было скрыто за балаклавой, в руках он держал шлем.

Полицейские показали запись потерпевшей и ее мужу. Они сообщили, что узнали по походке их знакомого– им оказался житель Казани, который ранее был судим. Подозреваемого задержали и доставили в Самару для проведения следствия.

Подозреваемый сообщил, что в Самару приехал для решения конфликта с партнером по бизнесу. Однако, находясь около его дома, передумал и облил стекло его автомобиля бензином, а затем поджог с помощью зажигалки. Спустя несколько дней он сжег экипировку и мотоцикл, находясь на одном из озер в Марий Эл.

Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в республике осудили жителя Чистополя, который поджог автомобиль знакомого из-за того, что приревновал к нему супругу. Поджигатель был нетрезв.

Маргарита Головатенко