Овечкин вышел на шестое место по забитым голам в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Баффало» (6:0) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Этот гол стал для российского нападающего 717-м в карьере за океаном. По этому показателю он сравнялся с Филом Эспозито и делит с ним шестую строчку в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

«Конечно, приятно находиться в такой компании. Но я делаю то, что должен. Стараюсь использовать свои шансы и двигаться вперед. Я просто стараюсь делать свою работу. Главные голы еще впереди, так что сейчас самое главное — почувствовать ритм игры», — сказал Овечкин.

До пятого места Овечкину осталось забить 14 шайб. У идущего на пятой строчке Марселя Дионна 731 забитый гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

В нынешнем сезоне в активе Овечкина 24 матча, в которых он набрал 22 (11+10) очка за результативность.

Напомним, ранее российский нападающий Кирилл Капризов оформил свой первый хет-трик в карьере на уровне НХЛ.