Нападающий «Миннесоты» Капризов оформил первый хет-трик в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился тремя заброшенными шайбами в ворота «Аризоны» (4:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард забросил все свои голы в третьем периоде. Вначале Капризов открыл счет на 45-й минуте, потом удвоил преимущество своей команды. Третью свою шайбу он провел уже под занавес встречи, за 50 секунд до финальной сирены.

Это первый хет-трик Капризова в карьере на уровне НХЛ. В текущем сезоне в его активе 23 (10+13) очков. Он самый результативный хоккеист среди россиян в нынешнем чемпионате НХЛ.

Для Капризова этот сезон дебютный в Северной Америке. Ранее он выступал в КХЛ за «Салават Юлаев» и ЦСКА.

Напомним, Капризов отличился в первом же матче в НХЛ, принеся победу своей команде в овертайме.