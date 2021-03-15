В одной из школ Кукморского района РТ выявили нарушения при организации питания учеников

В Кукморском районе Татарстана в СОШ имени С.А. Ахтямова села Манзарас выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в школьной столовой, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В частности, в пищеблоке не было журнала бракеража скоропортящейся пищи. На линии раздачи блюд отсутствовал термометр, еда подавалась в посуде со сколами. На суточных пробах продукции отсутствовали дата и время отбора.

Директора школы оштрафовали на 3 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее нижнекамская городская прокуратура совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора проверила соблюдение требований законодательства при организации питания в семи общеобразовательных учреждениях и во всех нашла нарушения санитарно-эпидемиологических требований.



Татьяна Демина