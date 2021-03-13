Прокуратура нашла нарушения при организации питания еще в семи образовательных учреждениях Татарстана

Нижнекамская городская прокуратура совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора проверила соблюдение требований законодательства при организации питания в семи общеобразовательных учреждениях и во всех нашла нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает республиканская прокуратура.



Проверки проводились в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16», ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», МБОУ «Лицей №35», МАОУ «Нижнекамская школа-интернат «Надежда», МБОУ «Лицей-интернат №24», МБОУ «Верхнечелнинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» и ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус ПФО».

Среди выявленных санитарных нарушений: использование разделочного инвентаря без маркировки и с повреждениями, совместное хранение инвентаря для готовой и сырой продукции; использование посуды со сколами и трещинами; нарушение условий хранения молочных продуктов; неисправное холодильное оборудование и отсутствие контроля за соблюдением температуры режима хранения пищи; использование ржавой воды для мытья посуды.

Также в некоторых школах не контролировалось качество приготовления пищи, личной гигиены дежурных по столовой из числа учащихся, не было времени отметки приготовления блюд. Отсутствовали продукты, которые должны входить в состав готовых блюд. Не осуществлялся ежедневный осмотр работников на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний.

Фото: mon.tatarstan.ru

В адрес директоров учреждений внесли представления об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Дело об административном нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей возбуждено на директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16», а еще в отношении шеф-повара школы — за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Акты реагирования находятся на рассмотрении.

Напомним, в марте в трех школах и пяти детских садах прокуратура Черемшанского района выявила нарушения питания, нарушения нашли и в нескольких школах Бавлинского района РТ.

Маргарита Головатенко