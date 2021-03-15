Общественники предлагают перевести время в Татарстане на один час вперед

На интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива» появилось предложение реформировать в России существующие часовые пояса. В частности, Татарстан авторы предлагают на постоянной основе перевести на один час вперед от нынешних значений.

«Цель предлагаемой реформы — обеспечить равные права всех граждан России, независимо от региона проживания, на оптимальный баланс светлого и темного времени суток, при этом обеспечив максимально безопасные и благоприятные условия для жизнедеятельности людей», — отмечают авторы инициативы.

Татарстан, а также в Чувашию, Мордовию, Марий Эл и ряд других регионов предлагается не только на постоянной основе перевести на один час вперед от нынешних значений, но и в летний период осуществлять сезонный перевод времени на еще один час.

Фото: pixabay.com

На 2 часа вперед авторы инициативы предлагаю перевести республику Коми и Ненецкий АО. В целом предлагается поделить все регионы на пять групп, в том числе выделяются субъекты с оптимальным времяисчислением (Сахалинская и Новосибирская области, Забайкальский, Камчатский, Алтайский края и др.)

Напомним, в 2018 году жители Волгоградской области на областном референдуме проголосовали за переход с московского времени на местное.



Татьяна Демина