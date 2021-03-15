В Набережных Челнах уровень безработицы опустился до 1,2% — это меньше общереспубликанского

На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы в Набережных Челнах составляет 1,2%, что на 0,3% ниже показателя по Татарстану, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

На данный момент в качестве безработных зарегистрировано 2 866 жителей автограда. За помощью в трудоустройстве с начала 2021 года обратились 2 162 челнинца.

Трудоустроили в Набережных Челнах с 1 января текущего года 1 423 человека, из них в марте 211 человек. В городе на данный момент предлагается более 6 тыс. вакансий.

Напомним, по данным Минтруда Татарстана на 10 марта, в республике было зарегистрировано 29 414 нетрудоустроенных, из них 2 916 — в Набережных Челнах.

Фото: Максим Платонов

Отметим, что Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов с низкими показателями безработицы по итогам ноября 2020 — января 2021 года.



Татьяна Демина