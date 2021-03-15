Татарстан попал в пятерку регионов с низким уровнем безработицы

Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов с низкими показателями безработицы по итогам ноября 2020-го — января 2021 года. Об этом сказано в исследовании «РИА Новости».



Так, уровень безработицы в республике составляет 3,3%, изменение к аналогичному периоду 2019—2020 годов составило 0,1 п.п. В среднем у жителя Татарстана на поиск нового места работы уходит 4,3 месяца.

В пятерку также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Санкт-Петербург и Москва.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Татарстан попал в десятку регионов, в которых в 2020 году наиболее ухудшились финансовые показатели бизнеса. Заработки бизнесменов Татарстана, судя по данным исследования, упали до 54,6 млрд рублей, то есть на 88% по сравнению с 2019 годом.

Маргарита Головатенко