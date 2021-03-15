Жителям Челнов стала доступна возможность отслеживать движение автобусов в онлайн-режиме

Жителям Набережных Челнов стала доступна возможность отслеживать движение автобусов в онлайн-режиме. На данный момент челнинцы могут узнать местоположение маршрутов №42, 43, 13, 1 и 35.

Чтобы узнать, где на данный момент находится автобус, жителям автограда необходимо воспользоваться сервисом «Яндекс.Карты». Как рассказал генеральный директор компании «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин, общественный транспорт оборудован трекерами GPS-ГЛОНАСС, связанными с оператором «Квантор», которые и передают информацию о местоположении транспорта.

Скриншот/Яндекс.Карты

В скором времени жители Челнов смогут также отслеживать движение маршрутов №7 и №27, пишут «Челнинские известия». В дальнейшем такая возможность распространится и на автобусы №22 и №26.



На данный момент челнинцы могут в режиме онлайн узнавать о местоположении трамваев.



Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах большие автобусы не пользуются спросом у местных жителей. Власти планируют сокращать количество автобусов малой вместимости и закупать большие, но из-за этого горожанам придется дожидаться транспорта по полчаса.



Татьяна Демина