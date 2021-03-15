40 миллиардов незаконно выведенных из России рублей и 9 лет тюрьмы — много это или мало?

Бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина сегодня приговорили к 9 годам лишения свободы за незаконный вывод из России более 40 млрд рублей. Экс-банкир использовал подложные документы.

По данным Генпрокуратуры, Кузьмин будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима и заплатит штраф в 1 млн рублей. Бывшего банкира также признали виновным в создании преступного сообщества. У него конфисковали 235,5 тысячи рублей и 1,1 тысячи евро, ювелирные изделия, два автомобиля и два мотоцикла. В ходе расследования Кузьмин пошел на досудебную сделку и полностью выполнял обязательства по ней.



Как было установлено судом, с июня 2013 по май 2014 года Кузьмин, действуя в рамках преступного сообщества, провел валютные операции по переводу денег в иностранной валюте со счетов ООО «КБ «Европейский экспресс» на банковские счета АО «КБ «Молдиндконбанк». В процессе он предоставил ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. В ноябре 2014 года Центробанк отозвал лицензию «Европейского экспресса».

Бывшего банкира также признали виновным в создании преступного сообщества. Фото fib.name

40 млрд рублей вывел экс-банкир из России — это:

Свыше 544 млн долларов США по курсу на 15 марта.

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Василя Ширшова