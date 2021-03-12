552 миллиарда рублей на ремонт и стройку федеральных трасс — это много или мало?

Свыше полутриллиона рублей направят в этом году на строительство, ремонт и содержание федеральных трасс в России. Как уточнили в Минтрансе РФ, средства в размере 552 млрд выделяются как на дороги под управлением Росавтодора, так и на платные трассы госкомпании «Автодор».



— В 2021 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог предусмотрено 167,4 млрд рублей. На капитальный ремонт, ремонт и содержание — свыше 385 млрд рублей, — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Ранее сообщалось, что на ремонт и строительство региональных трасс в этом году выделят в общей сложности более 210 млрд рублей. Кроме того, в ближайшие 2 года на реконструкцию и прокладку всех дорог правительство направит 100 млрд рублей. Татарстан получит из этих денег более 7 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Так, в этом году республика получит 6,4 млрд рублей на «иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях реализации капиталоемких мероприятий в городских агломерациях» и более 1 млрд рублей на ремонт дорог регионального, межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций.

Фото: Максим Платонов

552 млрд рублей на ремонт и строительство федеральных дорог — это:

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