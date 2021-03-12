552 миллиарда рублей на ремонт и стройку федеральных трасс — это много или мало?
Свыше полутриллиона рублей направят в этом году на строительство, ремонт и содержание федеральных трасс в России. Как уточнили в Минтрансе РФ, средства в размере 552 млрд выделяются как на дороги под управлением Росавтодора, так и на платные трассы госкомпании «Автодор».
— В 2021 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог предусмотрено 167,4 млрд рублей. На капитальный ремонт, ремонт и содержание — свыше 385 млрд рублей, — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.
Ранее сообщалось, что на ремонт и строительство региональных трасс в этом году выделят в общей сложности более 210 млрд рублей. Кроме того, в ближайшие 2 года на реконструкцию и прокладку всех дорог правительство направит 100 млрд рублей. Татарстан получит из этих денег более 7 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Так, в этом году республика получит 6,4 млрд рублей на «иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях реализации капиталоемких мероприятий в городских агломерациях» и более 1 млрд рублей на ремонт дорог регионального, межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций.
552 млрд рублей на ремонт и строительство федеральных дорог — это:
- Сумма выплат детских пособий в 2021 году. Почти 505 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми, из них 276 млрд получат родители детей от трех до семи лет.
- Столько якобы готовы выплатить российские власти гражданам перед выборами для «снижения недовольства населения». Информацию об этом распространило агентство «Рейтер», но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения: «это не соответствует действительности».
- На эту сумму накануне был вынесен первый в России приговор по делу о выводе из страны 500 млрд рублей по «молдавской схеме». Директора казначейства молдавского банка Moldindconbank Елену Платон осудили на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества.
- Полтриллиона рублей постановил выделить на субсидирование регионов для развития первичной медицинской помощи российский премьер Михаил Мишустин. Средства будут направлять в субъекты страны в течение пяти лет, первый транш в этом году составит 90 млрд.
- В 2,5 раза меньше, чем сумма, которую россияне вложили в иностранные ценные бумаги. Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, граждане нашей страны инвестировали свыше 1,3 трлн рублей на эти цели.
- 7,5 миллиарда долларов США.
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