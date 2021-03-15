«Абонементов у нас нет». Галактионов объяснил отсутствие Игнатьева в заявке на ЧЕ-2021

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал отсутствие нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева в заявке на чемпионат Европы — 2021 среди молодежи.

По словам рулевого национальной команды, он не стал приглашать форварда казанцев из-за отсутствия у него игровой практики. В 2021 году Игнатьев провел на поле лишь 6 минут, выйдя на замену в матче 22-го тура против «Уфы» (3:0).

«Я уже неоднократно говорил, что Игнатьева важно поддерживать. Но накануне чемпионата Европы очень важна игровая практика в клубе, с которой у Ивана есть проблемы. Да, он вызывался раньше, но абонементов в сборную у нас нет, как и скидок на имена и фамилии. Кто лучше играет, тот и вызывается. Притом что с тем же Игнатьевым лично у меня очень хорошие отношения», — сказал Галактионов.

Михаил Галактионов. Фото: vk.com/teamrussia_u21

Напомним, что в заявку на турнир попал полузащитник «Рубина» Денис Макаров, а также защитник «Нефтехимика» Никита Калугин.

Молодежный чемпионат Европы пройдет в два этапа. С 23 по 31 марта в Венгрии состоится групповой этап, где россиянам предстоит сыграть против команд Исландии, Франции и Дании. Финальные раунды соревнований начнутся в конце мая.