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Названы номинанты на премию «Оскар»

15:59, 15.03.2021
Названы номинанты на премию «Оскар»
Фото: pixabay.com

Организаторы «Оскара» назвали список номинантов на премию. 93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе.

В категории «Лучший фильм» выдвинуты кинокартины «Отец», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды» и «Звук металла». Стоит отметить, что от России на премию выдвигали фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Он не вошел в список претендентов.

Фото: wikipedia.org

На «Оскар» за лучшую режиссерскую работу номинировали Хлою Чжао, Эмиральда Феннела, Томаса Винтенберга, Дэвида Финчера, Ли Айзек Чуна. Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд и Кэри Маллиган номинированы на «Оскар» в категории «Лучшая актриса». Энтони Хопкинс и Чедвик Боузман номинированы на «Оскар» в категории «Лучший актер».

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