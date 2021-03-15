Названы номинанты на премию «Оскар»

Организаторы «Оскара» назвали список номинантов на премию. 93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе.

В категории «Лучший фильм» выдвинуты кинокартины «Отец», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды» и «Звук металла». Стоит отметить, что от России на премию выдвигали фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Он не вошел в список претендентов.



Фото: wikipedia.org

На «Оскар» за лучшую режиссерскую работу номинировали Хлою Чжао, Эмиральда Феннела, Томаса Винтенберга, Дэвида Финчера, Ли Айзек Чуна. Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд и Кэри Маллиган номинированы на «Оскар» в категории «Лучшая актриса». Энтони Хопкинс и Чедвик Боузман номинированы на «Оскар» в категории «Лучший актер».