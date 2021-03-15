В Челнах судят бывшего сотрудника ДПС за взятки в 150 тысяч рублей

В Набережных Челнах судят бывшего сотрудника ДПС за взятки размером около 150 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

По данным следствия, мужчина, работая в ДПС ГИБДД МВД по Татарстану, получал взятки. Органы предварительного следствия предъявили ему обвинение по пяти эпизодам получения взяток, общая сумма которых составила около 150 тысяч рублей.

Мужчина находится под домашним арестом. Свою вину он полностью признал. Рассмотрение дела отложено на 13 апреля.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее стало известно, что в Казани был задержан старший госинспектор отдела технадзора и регистрации автотранспорта УГИБДД Казани. Его подозревают в причастности к коррупционной схеме с оплатой проезда большегрузной и крупногабаритной техники. Уголовное дело первоначально возбудили по статье 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении неустановленных сотрудников УГИБДД МВД Татарстана, которые, по версии следствия, давали подчиненным незаконные указания оказывать содействие владельцам большегрузов.



Ольга Плешкова