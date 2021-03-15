«Зенит-Казань» сыграет с «Енисеем» в плей-офф чемпионата России
«Зенит-Казань» сыграет против красноярского «Енисея» в квалификационном раунде чемпионата страны по волейболу.
Казанская команда заняла по итогам регулярного первенства третье место в турнирной таблице. Обладатели первых двух строчек московское «Динамо» и кемеровский «Кузбасс» автоматически вышли в «Финал шести».
Команды, занявшие с 3 по 10 места были разбиты на пары, которые определят остальных участников финального раунда. Казанскому «Зениту» предстоит провести серию до двух побед с «Енисеем», финишировавшим в регулярном чемпионате на 10-й строчке.
Вот такая получилась турнирная таблица— Мужская волейбольная Суперлига Париматч (@superligamen) March 14, 2021
А пары плей-офф такие:
«Зенит-Казань» — «Енисей»
«Зенит» — «Югра-Самотлор»
«Факел» — «АСК»
«Локомотив» — «Урал» pic.twitter.com/nyWnDiLXZQ
Первый матч казанцы сыграют дома 21 марта. Через неделю команды встретятся в Красноярске.
Напомним, ранее «Зенит-Казань» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против польской «Заксы».СпортВолейбол
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