«Зенит-Казань» сыграет с «Енисеем» в плей-офф чемпионата России

«Зенит-Казань» сыграет против красноярского «Енисея» в квалификационном раунде чемпионата страны по волейболу.

Казанская команда заняла по итогам регулярного первенства третье место в турнирной таблице. Обладатели первых двух строчек московское «Динамо» и кемеровский «Кузбасс» автоматически вышли в «Финал шести».

Команды, занявшие с 3 по 10 места были разбиты на пары, которые определят остальных участников финального раунда. Казанскому «Зениту» предстоит провести серию до двух побед с «Енисеем», финишировавшим в регулярном чемпионате на 10-й строчке.

Вот такая получилась турнирная таблица



А пары плей-офф такие:

«Зенит-Казань» — «Енисей»

«Зенит» — «Югра-Самотлор»

«Факел» — «АСК»

«Локомотив» — «Урал» pic.twitter.com/nyWnDiLXZQ — Мужская волейбольная Суперлига Париматч (@superligamen) March 14, 2021

Первый матч казанцы сыграют дома 21 марта. Через неделю команды встретятся в Красноярске.

Напомним, ранее «Зенит-Казань» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против польской «Заксы».