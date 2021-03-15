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«Зенит-Казань» сыграет с «Енисеем» в плей-офф чемпионата России

15:21, 15.03.2021
«Зенит-Казань» сыграет с «Енисеем» в плей-офф чемпионата России
Фото: vk.com/volleyzenit

«Зенит-Казань» сыграет против красноярского «Енисея» в квалификационном раунде чемпионата страны по волейболу.

Казанская команда заняла по итогам регулярного первенства третье место в турнирной таблице. Обладатели первых двух строчек московское «Динамо» и кемеровский «Кузбасс» автоматически вышли в «Финал шести».

Команды, занявшие с 3 по 10 места были разбиты на пары, которые определят остальных участников финального раунда. Казанскому «Зениту» предстоит провести серию до двух побед с «Енисеем», финишировавшим в регулярном чемпионате на 10-й строчке.

Первый матч казанцы сыграют дома 21 марта. Через неделю команды встретятся в Красноярске.

Напомним, ранее «Зенит-Казань» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против польской «Заксы».

СпортВолейбол
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