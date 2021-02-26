В Советском районе Казани на нескольких улицах нет электричества
В Советском районе Казани на нескольких улицах микрорайона Азино нет электричества. Об этом сообщили читатели «Реального времени».
В сетевой компании редакции объяснили, что произошла авария. Устранить ее последствия пообещали в течение пары часов.
Ранее «Реальное время» сообщило, что в течение февраля в Казани произошел ряд крупных аварий в системе городского водоснабжения, которые приводили к масштабным отключениям воды в жилых домах.
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