Появилось видео «пробки» из людей в подземном переходе на Лебяжье во время Масленицы

Фото: кадр видео

В соцсети появилось видео толкучки людей в подземном переходе у Лебяжьего во время Масленицы. Там вчера проходило празднование Масленицы.

Ролик сняла девушка, которая ездила на праздник. На кадрах видно, что улицу переходит огромная толпа людей. «Пробка» из людей такая плотная, что родители несут детей на руках.

«Вот это переход дороги, даже не метро, просто дороги. Жесть», — комментирует автор.

Ранее сообщалось, что в казанском лесопарке Лебяжье праздник Масленицы посетили более 26 тысяч человек.



Ольга Плешкова