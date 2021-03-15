В Зеленодольске накрыли подпольный цех с 23 тоннами фальсифицированной незамерзайки
В Татарстане полицейские накрыли подпольный цех по производству фальсифицированной незамерзайки, которая содержала в составе опасный для здоровья метиловый спирт. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
Оперативники получили информацию, что двое жителей Казани организовали незаконный канал поставки и сбыта в Татарстан этилового и метилового спирта в особо крупном размере. Продукция использовалась для изготовления стеклоомывающей жидкости, цех по производству был расположен в Зеленодольске. Реализовывали продукцию крупными партиями: этилового спирта в трехсотлитровых бочках, стеклоомывающей жидкости в четырехлитровых канистрах без каких-либо документов и сертификатов соответствия.
Сотрудники УБЭП задержали подозреваемых во время проверочной закупки 1 152 литров стеклоомывающей жидкости на сумму 23 600 рублей. Во время осмотра производственной линии полицейские обнаружили чаны для смешивания, станки для розлива, приспособления для нанесения этикеток и фасовки готовой продукции, пустую тару и готовую продукцию.
В общей сложности из незаконного производства изъято более 23 тонн спиртосодержащей продукции. Все образцы изъятой продукции направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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