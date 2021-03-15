Квартальнов рассказал, как намерен бороться с первым звеном «Салавата»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о том, как намерен бороться против лидеров «Салавата Юлаева» в серии второго раунда плей-офф КХЛ. Рулевой казанцев особо отметил значимость дисциплинированной игры своей команды.

— Мы в каждой игре стараемся уделять внимание дисциплине. Удаления будут дорого стоить. Где-то надо жестко сыграть, но нужно все контролировать. Меняться стоит внимательно, чтобы не было нарушений. Мы готовы, цена ошибки большая.

Это хорошая команда, она не одного звена. Они сильны в большинстве, но у них отличная система. В этом году чуть по-другому играют. Все способны создать проблемы. У них сильные лидеры, как и вся команда. Будем внимательно следить за первым звеном. Не удаляться, не давать им играть в большинстве. Иностранцы выходят и играют по 2 минуты, — сказал Квартальнов.

Фото: ak-bars.ru

Также тренер «барсов» отказался сравнить работу Томи Ламсы с прежним тренерским штабом «Салавата Юлаева». Он считает, что уфимская команда чуть иначе играет под руководством финского тренера.

Ранее об ожиданиях в серии с «Ак Барсом» рассказал главный тренер «Салавата Юлаева» Ламса. Он заявил, что верит в итоговый успех своей команды.

Серия плей-офф между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» начнется 17 марта матчем в Казани. Казанская команда будет иметь преимущество домашней площадки благодаря первому месту в турнирной таблице Востока по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Все матчи плей-офф будут показаны в прямом эфире на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».

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