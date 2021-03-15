Ламса: «Я не чувствую давления, верю, что сможем обыграть «Ак Барс»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф КХЛ против казанского «Ак Барса».

По его словам, он не ощущает давления за результат и уверен в победе своей команды. При этом тренер «юлаевцев» выделил сильные стороны соперника, коим считает вратарскую и атакующую линию «Ак Барса».

— Я не чувствую давления. Оно всегда есть, это нормально. Мы понимаем, что будет полная арена. Это самое лучше время в сезоне, «Зеленое дерби». Я думаю о своей работе, а не о давлении. «Трактор» и «Ак Барс» отличаются друг от друга. Нам нужно найти подход к Казани. Я верю, что мы сможем обыграть команду.

Понимали, что сыграем с «Ак Барсом» во втором раунде. Мы сыграли два товарищеских матча, потом были четыре встречи в регулярном чемпионате. У Казани хорошие вратари и линия атаки.

У них есть хорошие исполнители — Доус, Да Коста. Это системная команда, все четыре звена играют в правильный хоккей. Казань закончила регулярный чемпионат на втором месте в КХЛ. Это агрессивная команда, играющая в высоком темпе. Это будет хорошая серия, — сказал Ламса.

Фото: vk.com/hcsalavat

Серия плей-офф между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» начнется 17 марта матчем в Казани. Казанская команда будет иметь преимущество домашней площадки благодаря первому месту в турнирной таблице Востока по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Все матчи плей-офф будут показаны в прямом эфире на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».

Подробное превью полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина читайте в материале «Реального времени».

Ранее с прогнозом на противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» выступил эксперт КХЛ Леонид Вайсфельд.