Ламса: «Я не чувствую давления, верю, что сможем обыграть «Ак Барс»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф КХЛ против казанского «Ак Барса».
По его словам, он не ощущает давления за результат и уверен в победе своей команды. При этом тренер «юлаевцев» выделил сильные стороны соперника, коим считает вратарскую и атакующую линию «Ак Барса».
— Я не чувствую давления. Оно всегда есть, это нормально. Мы понимаем, что будет полная арена. Это самое лучше время в сезоне, «Зеленое дерби». Я думаю о своей работе, а не о давлении. «Трактор» и «Ак Барс» отличаются друг от друга. Нам нужно найти подход к Казани. Я верю, что мы сможем обыграть команду.
Понимали, что сыграем с «Ак Барсом» во втором раунде. Мы сыграли два товарищеских матча, потом были четыре встречи в регулярном чемпионате. У Казани хорошие вратари и линия атаки.
У них есть хорошие исполнители — Доус, Да Коста. Это системная команда, все четыре звена играют в правильный хоккей. Казань закончила регулярный чемпионат на втором месте в КХЛ. Это агрессивная команда, играющая в высоком темпе. Это будет хорошая серия, — сказал Ламса.
Серия плей-офф между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» начнется 17 марта матчем в Казани. Казанская команда будет иметь преимущество домашней площадки благодаря первому месту в турнирной таблице Востока по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Все матчи плей-офф будут показаны в прямом эфире на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».
Подробное превью полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина читайте в материале «Реального времени».
Ранее с прогнозом на противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» выступил эксперт КХЛ Леонид Вайсфельд.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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