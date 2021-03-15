Айрат Закиев стал чемпионом России по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА

Спортсмен из Татарстана, серебряный призер Паралимпийских игр Айрат Закиев стал победителем чемпионата России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Турнир прошел с 3 по 8 марта в Екатеринбурге.

Уроженец Казани выиграл в весовой категории 65 кг и показал результат в 195 кг. Благодаря этому показателю Закиев защитил свой чемпионский титул, завоеванный в прошлом году.

Фото: vk.com/union_of_power_sports

Закиев тренируется в столице Татарстана под руководством заслуженного тренера РФ Билялютдина Бадрутдинова.

Отметим, что в 2016 году Закиев был дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на четыре года за применение запрещенных веществ.