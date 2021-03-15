Постпред РФ при Совете Европы предупредил о последствиях ухода страны из организации

При уходе России из Совета Европы следует ожидать ее выхода и из основных конвенций, сообщил постпред при СЕ Иван Солтановский. Об этом сообщает «Независимая газета».



По его словам, в СЕ более 200 конвенций и дополнительных протоколов и Россия присоединилась к 68 из них: «Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. <...> Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением».

Россия при выходе из СЕ не сможет участвовать в частичных соглашениях. Это соглашения по борьбе с коррупцией и совместное производство кинофильмов.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план действий в отношениях с Москвой. По его утверждению, «позиция в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте», потому ее следует изменить. Он рекомендовал ЕС поручить Боррелю разработку плана последующих шагов.

Маргарита Головатенко