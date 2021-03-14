В Евросоюзе предложили изменить подход к России

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план действий в отношениях с Москвой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Bloomberg.



По информации агентства, Эдерер заявил об этом во время обеда с главой дипломатии Жозепом Боррелем. По его утверждению, «позиция в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте», потому ее следует изменить. Он рекомендовал ЕС поручить Боррелю разработку плана последующих шагов.

Некоторые представители ЕС, бывшие на встрече, предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Россией, которые могли бы стать предметом для обсуждения на саммите лидеров государств Европы 25—26 марта. Так, в качестве возможных вариантов Италия предложила экономическое сотрудничество и региональные конфликты. ФРГ выступила за «трансатлантический подход», Польша, Эстония, Литва и ряд других стран обозначили, что предварительным условием для любых изменений в отношениях с РФ должно быть полное выполнение минских соглашений.

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Напомним, Евросоюз снова продлил на полгода действующие санкции против граждан и компаний России и Украины. Санкции продлены до 15 сентября. Отметим, что отношения России и Европы не идут на лад как раз из-за ситуации вокруг Украины: ЕС не одобрил присоединение к РФ Крыма и Севастополя и обвинил Москву во вмешательстве. Москва тогда взяла курс на импортозамещение. В России заявляли, что Москва не является стороной конфликта на Украине.

Маргарита Головатенко