Татарстан замкнул десятку регионов по количеству и приросту преступлений

Татарстан замкнул десятку регионов по количеству зарегистрированных преступлений — в республике всего с января по декабрь 2020 года зарегистрировали 53 856 преступлений. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.



Больше всего преступлений, согласно представленной статистике, совершается в Москве — здесь столица России лидирует с большим отрывом, продемонстрировав показатель в 146 559 преступлений. В тройку так же попали Московская область (73 941) и Краснодарский Край (73 519).

Прирост преступлений по Татарстану в прошлом году составил 8,1% — по этому показателю республика так же находится на десятом месте. Лидируют по этому показателю Севастополь, Санкт-Петербург и Ленинградская область — в них прирост составляет 44%, 26,1% и 12,8% соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане на 50% увеличилось число фактов взяточничества. Общая сумма денежных вознаграждений составила 75 млн рублей. Наиболее подверженными коррупционным проявлениям оказались сферы распоряжения бюджетными средствами, государственным и муниципальным имуществом.

Маргарита Головатенко