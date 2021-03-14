В Совфеде прокомментировали слова Зюганова о налоге для «подозрительно богатых»

Инициатива лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для «подозрительно богатых» можно оценивать лишь как приглашение к политическому диалогу, но никак не действие депутата Госдумы. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

— Я думаю, что такие заявления можно расценить только как разве что приглашение к политическому диалогу, но не как обдуманные действия депутата, предлагающего реальные изменения в Налоговый кодекс, — высказал мнение политик.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новые налоги сейчас нужно вводить крайне аккуратно. Также уже введен налог на сверхдоходы, он направлен на лечение орфанных заболеваний, передает «РИА Новости».

Вчера лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» россиян и ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Так он отреагировал на сообщения об инициативе Минтруда РФ отменить выплаты на детей семьям с формально низкими доходами и существенным семейным имуществом.



Татьяна Леухина