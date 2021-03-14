Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca

В Ирландии вслед за другими странами Евросоюза приостановили использование вакцины от коронавируса производства корпорации AstraZeneca. Об этом пишет ТАСС.

Консультативный комитет по иммунизации страны порекомендовал отказаться от прививок этой вакциной после сообщений об образовании тромбов у пациентов. Министр здравоохранения Ирландии Стивен Донелли отметил, что это профилактическая мера.

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На этой Австрия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Исландия, Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия приостановили использование вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Это было сделано после сообщений о том, что препарат может вызывать тромбоз.



В самой компании заявили, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от препарата нет. Однако в AstraZeneca готовы поддержать любое расследование в отношении ее препаратов.

