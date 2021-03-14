В Свияжске в следующем году могут появиться экотропы

В Свияжске в следующем году могут появиться новый туристический маршрут: экологические тропы — прогулки по так называемой буферной зоне вокруг Свияжска. Такими планами с «Реальным временем» поделился директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.



По его словам, в период пандемии выручка музея-заповедника не очень сильно просела в связи с тем, что люди начали приезжать небольшими группами, в индивидуальном порядке практически весь туристический сезон. В Свияжск стали реже приезжать туристические группы.

— В следующем году, как мы надеемся, у нас появятся экологические тропы (прогулки по так называемой буферной зоне вокруг Свияжска). Для автобусных групп это неинтересно, а для индивидуального посетителя геотрекинг — то, что сегодня в тренде во всем мире, и мы будем это развивать, — поделился он планами с корреспондентом интернет-газеты.

Фото: Максим Платонов

При этом гостиничный бизнес развивать не планируется. Причина в том, что ЮНЕСКО рекомендует не развивать на территории заповедника средства размещения.

Кроме того, в Свияжске уже построили новую парковку, однако пока ее не передали музею-заповеднику. Она находится в двух километрах от острова. Планируется, что ближняя парковка будет платной, и за счет этих средств будет содержаться автобус, который будет возить граждан с дальней перехватывающей парковки.

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