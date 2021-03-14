Леонид Слуцкий — о 3:0 в матче с «Уфой»: «Достойная, уверенная, качественная победа»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил игру своей команды в уфимском матче с местным одноименным клубом «Уфа», в котором его команда одержала разгромную победу — 3:0:

— Считаю, что доминировали с первой минуты и даже до забитого мяча имели несколько хороших моментов — и со стандартов, и с игры. Поэтому это достойная, уверенная, качественная победа.

— Как оцените подготовку в Турции. Три победы в трех играх — это показатель?

— Мы же не к трем играм готовились. Мы на сборах готовились к одиннадцати турам. Давайте дождемся еще как закончатся восемь матчей. Чтобы давать такого рода оценки.

Также Слуцкий рассказал, ждать ли возвращения на поле корейского полузащитника Хван Ин Бома и новичка Алексея Грицаенко.

— У Ин Бома «длинная» травма, у нас есть план, который я не буду озвучивать. Он каждый день на контроле, каждый день ситуация меняется. Поэтому точные даты дать не могу. А Грицаенко пока даже не приступил к беговым работам.

— Михаил Костюков снова сыграл не на привычной позиции в атаке. Как оцените его выступление в качестве универсала на этот раз?

— Костюков нами наигрывался в центральной тройке на сборах и позиция «шестого номера», на которой он вышел в матче с «Зенитом» — это совсем непрофильная его позиция. А любая другая позиция в атаке, выдвинутого форварда или атакующего центрального полузащитника — она ему гораздо ближе, — подвел итог Леонид Слуцкий.

После третьей подряд победы «Рубин» поднялся на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 37 оков.