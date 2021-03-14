«Уфа» — «Рубин»: Костюков, Абильдгор и Бауэр начнут игру в старте

Сегодня «Рубин» сыграет на выезде против «Уфы» в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Тренерский штаб Леонида Слуцкого определился с составом на игру. С первых минут в центральной линии команды выйдут Михаил Костюков, Олег Шатов и Оливер Абильдгор. При этом в запасе остался Леон Мусаев, а Дарко Йевтич пропустит встречу.

Также в число запасных заявлены Сильвие Бегич, Солтмурад Бакаев и Иван Игнатьев.

Фото: vk.com/fcrk

В составе «Уфы» впервые сыграет перешедший в аренду из «Сток Сити» защитник Мориц Бауэр.

Встреча в столице Башкортостана начнется в 14:00 по московскому времени.