В Британии предрекли поражение своим войскам в танковом сражении с РФ

Комитет по обороне палаты общин британского парламента дал отчет, в котором сравнил возможности танковых войск России и Великобритании. В отчете пришли к выводу, что в случае гипотетического столкновения мощностей двух стран Великобритания с большой вероятностью потерпит поражение.



В докладе сказано, что многим машинам Британии уже более 30 лет, они механически не надежны и серьезно проигрывают по огневой мощности современной российской артиллерии.

Фото: Максим Платонов (архив)

В то же время отмечается, что в России постоянно модернизируются многочисленные бронетанковые силы.

Маргарита Головатенко