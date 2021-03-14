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В Британии предрекли поражение своим войскам в танковом сражении с РФ

11:20, 14.03.2021
В Британии предрекли поражение своим войскам в танковом сражении с РФ
Фото: pixabay.com

Комитет по обороне палаты общин британского парламента дал отчет, в котором сравнил возможности танковых войск России и Великобритании. В отчете пришли к выводу, что в случае гипотетического столкновения мощностей двух стран Великобритания с большой вероятностью потерпит поражение.

В докладе сказано, что многим машинам Британии уже более 30 лет, они механически не надежны и серьезно проигрывают по огневой мощности современной российской артиллерии.

Фото: Максим Платонов (архив)

В то же время отмечается, что в России постоянно модернизируются многочисленные бронетанковые силы.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьОПК
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