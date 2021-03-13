В Москве задержали участников форума «Объединенных демократов»

В Москве полиция задержала участников форума «Объединенных демократов». Среди них — муниципальный депутат Илья Яшин, общественный деятель Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» (нежелательная в РФ организация) Андрей Пивоваров.

На форум муниципальных депутатов, который проходил в отеле «Измайлово», пришли порядка десяти полицейских. Они заявили, что это мероприятие создано нежелательной организацией, передает «Интерфакс» слова пресс-службы «Открытой России».

Среди задержанных участников форума политик Евгений Ройзман, петербургский депутат Максим Резник и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции считают задержанных муниципальных депутатов и общественных деятелей причастными к деятельности международной организации, деятельность которой признана в России нежелательной.

Татьяна Леухина