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Как в Татарстане прошли первые сельхозярмарки — видео

21:24, 13.03.2021
Как в Татарстане прошли первые сельхозярмарки — видео
Фото: kzn.ru

В Татарстане сегодня состоялись первые весенние сельхозярмарки. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На ярмарке, которая проходила на улице Ямашева в Казани, был и глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров. Он интересовался ценами на продовольствие и запасами фермеров. Стоимость продуктов контролируют в ведомстве.

Опытные покупатели приходят за продуктами уже в шесть утра, так как знают, что после 8 часов уже все раскупят.

Пока на прилавках мало свежих овощей, но фермеры заверяют, что с приходом тепла их поставки увеличатся. Всего в республике пройдет семь весенних ярмарок, вплоть до 24 апреля.

«Реальное время» ранее приводило полный список адресов, где будут проходить ярмарки в Казани.

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