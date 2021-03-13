В Киеве не исключили широкомасштабного конфликта в Донбассе

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. Поэтому он поддержал привлечение к переговорам США.

— Потому что конфликт на Донбассе — это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах, — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

Фото: wikimedia.org

В феврале правительство Украины добавило пункт о возобновлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольной ныне части Донецкой и Луганской областей в программу управления госграницами до 2025 года.

В ноябре прошлого года главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявлял журналистами, что перспектив для решения ситуации в Донбассе военным путем нет.

Татьяна Леухина