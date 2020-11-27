Главком ВСУ оценил шансы Киева по возвращению Донбасса военным путем

Перспектив для решения ситуации в Донбассе военным путем нет. Такое мнение на встрече с журналистами высказал главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак.



По его словам, это невозможно по трем причинам. В случае активных боевых действий в Донбассе Украина нарушит международное гуманитарное право. К тому же это приведет к многочисленным жертвам среди населения. Третья причина — также потери среди военнослужащих. Главком ВСУ пояснил, что жители не везде поддерживают украинских военных, по этой причине ВСУ ожидают «выстрелов в спину», сообщают «Известия» со ссылкой на издание «Факты».

Ранее сообщалось о телефонных переговорах президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором главы двух государств обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

Маргарита Головатенко