Украина планирует восстановить контроль над границей с Россией в Донбассе к 2025 году

Правительство Украины добавило пункт о возобновлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольной ныне части Донецкой и Луганской областей в программу управления госграницами до 2025 года. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров по инициативе главы МВД Арсена Авакова.

Уточняется, что восстановление контроля над границей с РФ в Донбассе предполагает «планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Фото: wikimedia.org

Также одна из задач стратегии — модернизация системы охраны границы вне пунктов пропуска через госграницу. Стратегию приняли во исполнение обязательств Киева по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Цель документа — «обеспечение развития внешнеэкономических связей и международной торговли, содействие перемещению лиц и товаров через государственную границу и надлежащую ее защищенность», пишет ТАСС.

Во вторник Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) очередной иск против России, в котором обвинила Москву в «политических убийствах оппонентов». Это уже девятое обращение в суд со стороны Украины.



В ноябре прошлого года главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявлял журналистами, что перспектив для решения ситуации в Донбассе военным путем нет.



Татьяна Леухина