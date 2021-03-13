В Елабужском районе РТ поддержали проект развития сельского экотуризма в селе Мальцево

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Центр «Диводворье» в селе Мальцево Елабужского района Татарстана расширят для реализации проекта сельского экотуризма. Такое поручение дал руководитель района Рустем Нуриев во время посещения объекта.

В конном дворе «Диводворья» содержатся уникальные породы лошадей и собак, в этом году туда завезли северных оленей. В центре готовят спектакли и тематические мероприятия. Нуриев поручил главе Поспеловского поселения и соответствующим ведомствам рассмотреть возможность предоставления земель центру, сообщается на сайте Елабужского района.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

В начале марта президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями, развивающими сферу природного и экологического туризма заявил, что в республике много красивых мест для организации глэмпинга. По его мнению, это направление экотуризма может быть востребовано среди людей. В связи с этим глава республики предложил создать определенный каталог успешных практик глэмпинга как в Татарстане, так и в целом по России.