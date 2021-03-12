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Евросоюз снова продлил на полгода персональные санкции по Украине

16:59, 12.03.2021
Евросоюз снова продлил на полгода персональные санкции по Украине
Фото: pixabay.com

Евросоюз снова продлил на полгода действующие санкции против граждан и компаний России и Украины. Санкции продлены до 15 сентября, сообщает «РИА Новости».

Ограничения наложили еще в марте 2014 года. Причиной стал «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». С того времени санкции в отношении российских и украинских граждан продлевают каждые полгода.

В списке значатся 177 граждан и 48 организаций. В октябре 2020-го ЕС добавил туда еще два физлица и четыре компании. Причина — строительство Крымского моста.

Санкции накладывают ограничения на поездки, а еще замораживают активы в ЕС. В Евросоюзе до этого заявляли неоднократно: там не признают вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ.

Фото: pixabay.com

В начале марта послы 27 стран, членов Евросоюза, согласовали новые санкции в отношении физических лиц, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека. В списке оказались и граждане России. Ограничительные меры вводятся, вероятно, из-за «нарушения прав человека в Крыму».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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