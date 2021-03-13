Фармаколог КФУ рассказала, как правильно принимать витамины

Витамины жизненно необходимы организму, но требуются ему в очень небольших количествах — от нескольких мкг до нескольких мг в день. Витамины — не источник энергии для организма (не обладают калорийностью), рассказала доцент кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, врач — клинический фармаколог высшей категории Татьяна Абакумова.

Витамины в фармакологических дозах (ампулы, таблетки) — это лекарственные средства. И как любой препарат, они могут обладать нежелательным действием. Она рассказала об основных показаниях к применению витаминов: профилактика и лечение витаминной недостаточности, получение других, не связанных с коррекцией витаминной недостаточности фармакологических эффектов — применение их как неспецифических лекарственных средств.

Фото: pixabay.com

— Профилактическая доза, как правило, соответствует суточной потребности в витамине, лечебная доза (при лечении гипо- и авитаминозов) может превышать суточную потребность в 5—10 раз, а вот фармакологическая доза (для лечения некоторых заболеваний) превышает суточную потребность в 20—600 раз, — рассказала Абакумова.

Фармаколог отметила, что лечение ударными дозами витаминов оправдано в том случае, если организм человека не может нормально усваивать питательные вещества или у пациента имеется определенное заболевание. Восполнять недостаток витаминов лучше всего сбалансированным питанием, передает слова специалисты медиапортал КФУ.



Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что в республике наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, но ограничительные мероприятия сохраняются и не будут сняты до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет.



Татьяна Леухина