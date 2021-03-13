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В Татарстане за сутки зарегистрировали еще 52 случая коронавируса

11:08, 13.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки зарегистрировали еще 52 случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 52 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 18 636 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 87 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 15 332 человек. Умерли за весь период 375 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера в Татарстане было зафиксировано 49 случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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