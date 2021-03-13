В Татарстане за сутки зарегистрировали еще 52 случая коронавируса
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 52 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 18 636 случаев COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 87 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 15 332 человек. Умерли за весь период 375 заболевших.
Напомним, вчера в Татарстане было зафиксировано 49 случаев COVID-19.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым