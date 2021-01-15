Капризов забил победный гол в овертайме в дебютном матче в НХЛ
«Миннесота» обыграла в овертайме «Лос-Анджелес» (4:3от) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Победный гол на счету Кирилла Капризова, который воспользовался ошибкой защитника «королей» и переиграл голкипера Джонатана Куика. Для российского нападающего эта встреча стала дебютной в НХЛ.
GOAL!— FOX Sports North (@fsnorth) January 15, 2021
Jonas Brodin scores the first goal of the season for the @mnwild. pic.twitter.com/TQnLCD58OH
В активе 23-летнего форварда также две голевые передачи — в моменте с голами Юнаса Бродина и Виктора Раска.
По итогам игры Капризов был признан первой звездой встречи.
A second assist for Kaprizov with a nice move to get the puck to Rask for the goal pic.twitter.com/MjmaqM4g1Y— CJ Fogler 6'7" IQ 269 #BlackLivesMatter (@cjzero) January 15, 2021
Напомним, ранее в НХЛ дебютировал внук Зинэтулы Билялетдинова защитник Александр Романов. В своем первом матче хоккеист отметился голевой передачей.СпортХоккей
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