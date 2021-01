Капризов забил победный гол в овертайме в дебютном матче в НХЛ

«Миннесота» обыграла в овертайме «Лос-Анджелес» (4:3от) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Победный гол на счету Кирилла Капризова, который воспользовался ошибкой защитника «королей» и переиграл голкипера Джонатана Куика. Для российского нападающего эта встреча стала дебютной в НХЛ.

GOAL! Jonas Brodin scores the first goal of the season for the @mnwild . pic.twitter.com/TQnLCD58OH

В активе 23-летнего форварда также две голевые передачи — в моменте с голами Юнаса Бродина и Виктора Раска.

По итогам игры Капризов был признан первой звездой встречи.

A second assist for Kaprizov with a nice move to get the puck to Rask for the goal pic.twitter.com/MjmaqM4g1Y