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Капризов забил победный гол в овертайме в дебютном матче в НХЛ

09:04, 15.01.2021
Капризов забил победный гол в овертайме в дебютном матче в НХЛ
Фото: twitter.com/mnwild

«Миннесота» обыграла в овертайме «Лос-Анджелес» (4:3от) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Победный гол на счету Кирилла Капризова, который воспользовался ошибкой защитника «королей» и переиграл голкипера Джонатана Куика. Для российского нападающего эта встреча стала дебютной в НХЛ.

В активе 23-летнего форварда также две голевые передачи — в моменте с голами Юнаса Бродина и Виктора Раска.

По итогам игры Капризов был признан первой звездой встречи.

Напомним, ранее в НХЛ дебютировал внук Зинэтулы Билялетдинова защитник Александр Романов. В своем первом матче хоккеист отметился голевой передачей.

СпортХоккей
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