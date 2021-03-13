Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев сможет сыграть с «Уфой»

Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев успеет восстановиться к матчу 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы». Об этом со ссылкой на врачей казанской команды сообщил главный тренер Леонид Слуцкий.

Футболист, получивший травму в одном из эпизодов игры с «Зенитом» (2:1), уже приступил к тренировкам в общей группе.

«Мусаев тренируется в общей группе. Понятно, что он испытывает легкий дискомфорт. Но врачи меня заверили, что они смогут его подготовить к игре», — сказал Слуцкий.

Леонид Слуцкий. Фото: rubin-kazan.ru

Также рулевой «Рубина» сообщил о возвращении в состав ранее дисквалифицированных Сильвие Бегича, Олега Шатова и Оливера Абильдгора. При этом за перебор желтых карточек встречу в Уфе пропустит полузащитник Александр Зуев.

Матч 22-го тура «Уфа» — «Рубин» состоится 14 марта, начало игры — в 14.00 по мск.

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