В одном из аналитических центров США разгорелся конфликт из-за России

В американском аналитическом центре «Атлантический совет» вспыхнул конфликт из-за посвященной России статьи, написанной двумя сотрудниками — Эммой Эшфорд и Мэтью Берроузом (бывший прогнозист Национального совета по разведке США). Статья опубликована Politico, ее перевод приводит ИноСми.



22 эксперта института подписали открытое письмо, в котором обвинили своих коллег в пророссийской позиции. В числе недовольных в том числе бывшие высокопоставленные американские дипломаты, которые сейчас работают в совете: бывший посол в России Александр Вершбоу, бывший посол в Узбекистане и на Украине Джон Хербст, бывший посол в Польше и экс-помощник госсекретаря Дэниел Фрид.

Статья Эшфорд и Берроуза, как говорится в письме, «основана на ложном представлении, согласно которому права человека и национальные интересы абсолютно не связаны друг с другом и что в основе политики США в отношении России, по сути, были и остаются проблемы прав человека».

Исполнительный директор Атлантического совета Фред Кемп назвал возмутительными заявления о том, что статья может подорвать доверие к материалам по российским вопросам, публикуемым Атлантическим советом, а еще о том, что статья могла быть оплачена из средств американского миллиардера Чарльза Коха, поддерживающего Атлантический совет пожертвованиями и выступающего за сокращение вмешательства США в дела других стран. По его словам, центр не принимает финансирование, которое не предусматривает интеллектуальной независимости Атлантического совета.

Фото: pixabay.com

Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле сообщали, что США вместе с союзниками планируют информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» на фоне ее «растущего спроса».

Маргарита Головатенко