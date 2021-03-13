В Госдуме ответили на призыв МИД Украины «предоставить доступ в Крым»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, чтобы предоставить «полный доступ в Крым». Также он призывал «не политизировать» ситуацию с полуостровом.



«Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова. На украинских условиях никто сюда ездить не будет... Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно», — приводит слова Бальбека RT.

Он подчеркнул, что слова украинского МИД не отразятся на правилах посещения полуострова.

Фото: wikipedia.org / Alexxx1979

Напомним, Евросоюз снова продлил на полгода действующие санкции против граждан и компаний России и Украины. Санкции продлены до 15 сентября. Ограничения наложили еще в марте 2014 года. Причиной стал «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». С того времени санкции в отношении российских и украинских граждан продлевают каждые полгода.

Маргарита Головатенко