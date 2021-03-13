Эксперты посчитали, во сколько обойдутся блины на Масленицу в Татарстане

В этом году празднование Масленицы с традиционными угощениями обойдется примерно на 10 рублей дороже, чем в прошлом году. «Базовый» набор продуктов на 15 блинов подорожал на 14% год к году и обойдется примерно в 84,5 рубля. Такие данные приводит аналитическая служба «Реального времени».



Больше всего подорожала «основа»: яйца, сахар и подсолнечное масло. Так, цена на сахар выросла на 53%, на яйца — в среднем на 21,6%, с 52,42 до 74,05 рубля за десяток. Существенно подорожало подсолнечное масло — в среднем на 9%, с 100,92 до 109,94 рубля за 1 литр.

Подорожали также молоко и мука: молоко в среднем прибавило 2%, с 31,81 до 32,5 рубля за 0,8 литра; мука за год подорожала на 4,6%, с 89,77 до 93,87 рубля за 2 кг. Цена выросла и у сметаны — на 6,8% — с 72,91 до 77,85 рубля за 0,45 литра.

Подведем итог: на 15 блинов диаметром 22 см среднестатистическому татарстанцу понадобится почти 84,5 рубля, подорожали в целом шесть ингредиентов. В прошлую Масленицу испечь блины обходилось жителям Татарстана в 74,13 рубля.

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Подробнее о подорожании продуктов — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко