В Нижнекамском районе откроют девять шахматных зон

В Нижнекамском районе откроют девять шахматных зон. Две из них — в лицее №35 в Нижнекамске и в Шингальчинской школе появятся уже в этом месяце. Об этом сообщает пресс-служба района.

В апреле запланировано открытие семи шахматных зон в районе и двух — в городе: лицее №24 и школе-интернате «Надежда», об этом было объявлено в ходе заседания местного отделения партии «Единая Россия».



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В конце января в Татарстане стартовал проект по созданию шахматных зон в школах. Первые такие пространства открылись в Лаишевской школе №2 имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Цель проекта — сформировать условия для личностного и интеллектуального развития школьников и организовать для них содержательный досуг.

Ожидается, что в следующем году все школы республики обеспечат шахматными комплектами, включающими в себя стол, стулья, шахматы и шахматные часы. На сегодняшний день они отсутствуют в 912 из 1 321 образовательной организации.